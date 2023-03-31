NATO'nun Türkiye'ye 70 yıllık ağır faturası
Türkiye'nin 70 yıllık NATO macerası ağur fatura olarak önümüze konuldu. Asya çağına girdiğimiz günlerde, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanır durumda. 70 yıl geriye baktığımızda ise NATO üyeliği Türkiye'ye güvensizlik getiren ağır bir fatura bıraktı.
1950'lİ YILLAR
• Türkiye" emperyalist ülkelerle askeri işbirliğine girmeme" siyasetini NATO şemsiyesi altına girerek terk etti.
• 3 yıl süren Kore savaşında 700'ün üzerinde şehit verdik, iki bine yakın asker gazi oldu.
• NATO'nun yapılanması Gladyo Türkiye'de hızla örgütlenmeye başladı.6-7 Eylül 1955 olaylarındaki Gladyo kışkırtmasıyla
• Rum azınlıkların işyerlerine saldırılar tertiplendi.
1960'LI YILLAR
• Türkiye'deki NATO ve ABD üssü sayısı 21'e yükseldi. NATO eliyle Türkiye'ye yerleştirtilen nükleer başlıklı füzeler bulunduğu ortaya çıktı.
• SSCB semalarında düşürülen U-2 casusluk uçağının İncirlik'ten kalktığı ortaya çıktı
1970'Lİ YILLAR
• NATO, 12 Mart 1971'deki TSK içindeki Gladyo unsurlarını kullnarak Türkiye'de yükselen anti-emperyalist halk haretini bastırdı.
• Süleyman Demirel hükümeti askeri muhtıra ile istafaya zorladı.
• ABD yanlısı Nihaty Erim hükümetiyle gençlik hareketi kanlı şekilde bastırıldı.
• Türkiye'ye haşhaş ekimi yasaklandı
• Kıbrıs çıkartması üzerine ABD Türkiye'ye karşı askeri ve ekonomik ambargo uyguladı.
• ABD ambargolarına karşılık olarak Türkiye 1975'de ABD üs ve tesislerini kapattı.