NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?

Türk askerini şehit eden terör örgütü PKK'ya yönelik her türlü lojistik, finansman ve askeri desteği sağlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladığı için TBMM'deki teslimiyetçi milletvekillerine teşekkür etti.

Türk halkı, bu geceki oturumda Meclis'te büyük bir trajediye tanıklık etti.

NATO'ya katılım protokolünü kabul edenler arasında bir dönem Ergenekon kumpaslarında yargılananlar da vardı, yakın zamanda ABD'yi 'sözde müttefik' görerek "NATO'dan çıkılmalıdır' diyenler de...

Peki söz konusu 'ihanet oturumu'nda NATO'nun genişlemesine kimler çanak tuttu? Hangi vekil ne oy kullandı? Siyasi parti grupları fire verdi mi?

İşte Meclis tutanaklarına yansıyan oylama tablosu...