Nerede oy kullanacaksınız? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Vatandaşlar, yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.