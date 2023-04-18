Nerede oy kullanacaksınız? İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak yerler e-Devlet üzerinden seçmenlerin erişimine açılırken 'Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı' ve 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2023 genel seçimlerine sayılı gün kala hangi sandıkta oy kullanacakları seçmenlerin erişimine açıldı. e-Devlet üzerinden sorgulanan seçmen kaydı ile oy kullanacakları yeri öğrenen vatandaşlar, 14 Mayıs'ta belirtilen yerde oy kullanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak yerler e-Devlet üzerinden seçmenlerin erişimine açılırken 'Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı' ve 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.
Seçmen Kaydı ve seçmenlerin oy kullanacakları yerler erişime açıldı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak yerleri e-Devlet üzerinden seçmenlerin erişimine açarken 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, e-Devlet'te belirtilen sandıklarda oy kullanılacak. Adaylardan birinin çoğunluğa ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda seçilecek. İkinci tur seçiminin gerçekleşmesi halinde yine aynı sandık bilgileri geçerli olacak. İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı ve 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabı...
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.
Vatandaşlar, yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NEREDE OY KULLANACAĞIM?
14 Mayıs için açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.