Osman Kavala kimdir?

Türkiye'de bilinen diğer adıyla “Kızıl Soros”, Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin mektubuyla ilgili konuşmasında , “Dünyada Soros neyse Kavala da o” demiş, Kavala’yı “Soros artığı” olarak nitelemişti. Peki Osman Kaval kimdir? Neden Kızıl Soros olarak anılıyor? Batı için neden bu kadar önemli?

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1957 doğumlu Osman Kavala, babasının 1982 yılındaki vefatının ardından Kavala Grubu’nun başına geçti. 80’lerdeki lakabı “Kızıl Milyarder”di. Aile şirketinin başına geçtiğinde yaptığı ilk işlerden biri, TSK’nın F-16’larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini almak oldu. Ancak Kavala Holding, bu süreçte yolsuzlukla suçlandı. F-16 projesi ASELSAN tarafından devralınarak millileştirilirken, Kavala'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkileri ortaya saçıldı.

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Osman Kavala, Uluslararası darbe finansörü George Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi; bu nedenle Türkiye’de “yerli Soros” ya da “Kızıl Soros” olarak anılıyor. 

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Birgün gazetesinin kuruluşuna finansör olduğu bilinen Kavala, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası örgüt ya da kuruluşlarla yakın ilişkileri bulunan Anadolu Kültür A.Ş’nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı…

Osman Kavala kimdir? - Resim: 4 4 7

Osman Kavala Beyoğlu Cihangir'de bulunan ünlü bir restoranın da sahibi. Restoranın ünü ise Türkiye karşıtı isimlere ve toplantılara ev sahipliği yapması. O toplantıların en başında da Türkiye'ye soykırım suçlaması yapılanlar geliyor.