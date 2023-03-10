Osman Kavala kimdir?
Türkiye'de bilinen diğer adıyla “Kızıl Soros”, Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin mektubuyla ilgili konuşmasında , “Dünyada Soros neyse Kavala da o” demiş, Kavala’yı “Soros artığı” olarak nitelemişti. Peki Osman Kaval kimdir? Neden Kızıl Soros olarak anılıyor? Batı için neden bu kadar önemli?
1957 doğumlu Osman Kavala, babasının 1982 yılındaki vefatının ardından Kavala Grubu’nun başına geçti. 80’lerdeki lakabı “Kızıl Milyarder”di. Aile şirketinin başına geçtiğinde yaptığı ilk işlerden biri, TSK’nın F-16’larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini almak oldu. Ancak Kavala Holding, bu süreçte yolsuzlukla suçlandı. F-16 projesi ASELSAN tarafından devralınarak millileştirilirken, Kavala'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkileri ortaya saçıldı.
Osman Kavala, Uluslararası darbe finansörü George Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi; bu nedenle Türkiye’de “yerli Soros” ya da “Kızıl Soros” olarak anılıyor.
Birgün gazetesinin kuruluşuna finansör olduğu bilinen Kavala, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası örgüt ya da kuruluşlarla yakın ilişkileri bulunan Anadolu Kültür A.Ş’nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı…
Osman Kavala Beyoğlu Cihangir'de bulunan ünlü bir restoranın da sahibi. Restoranın ünü ise Türkiye karşıtı isimlere ve toplantılara ev sahipliği yapması. O toplantıların en başında da Türkiye'ye soykırım suçlaması yapılanlar geliyor.