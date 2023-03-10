Osman Kavala kimdir?

1957 doğumlu Osman Kavala, babasının 1982 yılındaki vefatının ardından Kavala Grubu’nun başına geçti. 80’lerdeki lakabı “Kızıl Milyarder”di. Aile şirketinin başına geçtiğinde yaptığı ilk işlerden biri, TSK’nın F-16’larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini almak oldu. Ancak Kavala Holding, bu süreçte yolsuzlukla suçlandı. F-16 projesi ASELSAN tarafından devralınarak millileştirilirken, Kavala'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkileri ortaya saçıldı.