Oy kullanacağım sandık değişecek mi?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Seçimler başlamadan önce dağıtılan seçmen bilgisi kağıdının yine gerçerli olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 2. turda aynı seçmen kağıdı geçerli mi?
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lk turda %50’ye ulaşan aday olmadığından seçimler ikinci tura kalmıştı. YSK ikinci tur seçimleriyle ilgili takvimi açıkladı. Seçmen kağıtlarının 2. turda geçerli olup olmadığı ve aynı oy kullanılıp kullanılmayacağı merak edildi.
AYNI SEÇMEN KAĞITLARI İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.
İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci defa sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.
İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kaynak: ysk.gov.tr - https://www.ysk.gov.tr/tr/14-mayis-2023-secimleri/82491