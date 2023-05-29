Oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası ne?
Seçmenler, oy kullanılacak gün yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri araştırıyor. Uzmanlar, oy kabinine telefonuyla girip fotoğraf çekenlere yönelik uyarılarda bulundu. Peki, oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası ne, ne kadar?
Seçmenler, seçim yasaklarını ve oy pusulasının fotoğrafını çekmenin cezasını merak ediyor. Uzmanlar, oy kabinine cep telefonlarını sokan ve, oy pusulasının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına paylaşan kişilere ise uyardı. Peki, oy pusulasının fotoğrafını paylaşmanın cezası ne?
OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK YASAK MI?
Uzmanların yaptığı açıklamada, yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yasaya göre, cep telefonu veya her hangi bir, görüntü kaydedici cihaz ile kabine girmek yasak.
OY KULLANIRKEN FOTOĞRAF ÇEKMENİN CEZASI NE?
Hukukçular, kullandığı oyun pusulasını sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilerin, yasaya göre suç işlediği uyarısı yaptı. Yasaya göre, kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişi 250 TL idari para cezası kesilir. Yasanın 130’ncu maddesine göre, de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir.
KAYDETMEK YASAK
8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor: