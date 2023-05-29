Oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası ne?

OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK YASAK MI?

Uzmanların yaptığı açıklamada, yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yasaya göre, cep telefonu veya her hangi bir, görüntü kaydedici cihaz ile kabine girmek yasak.