Özgür Bursalı partisinin büyükşehir adaylarını yazdı! "Türkiye'ye çözüm gösteriyorlar"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, seçime sayılı günler kala bir paylaşım yaptı. Paylaşımda partisinin adaylarını tek tek anlattı. Bursalı'nın paylaşımı şu şekilde:

VATAN PARTİSİ'NİN YÜZLERCE ADAYI, Türkiye’ye ÇÖZÜM gösteriyor. Birikimli, cesur, halka adanmış, tecrübeli ve genç liderleriyle yetki istiyor!

Sistem istediği kadar üstümüzü örtmeye çalışsın, TV'ler ekranlarını kapatsın, radyolar seslerini kıssın, büyük çözüme sansür işlemez.

VATAN PARTİSİ'NDE,

Sadaka dağıtmak, proje şişirmek, boş vaat saçmak yok,

Program var, kaynak var.

Ayak oyunları, kayıkçı kavgası yok,

Vatana ve halka adanmış birikimki kadrolar var.

RANT YOK, KAMU HİZMETi VAR!

ŞİRKET YOK, HALKIN BELEDİYESİ VAR!

Vatan Partisi'nin adaylarını ve çalışmalarını takip edelim, Adaylarımızdan kareler; devam edeceğimiz Adaylarımızdan kareler;