Özgür Bursalı partisinin büyükşehir adaylarını yazdı! "Türkiye'ye çözüm gösteriyorlar"
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin adaylarının Türkiye'ye çözümü gösterdiğini belirtti. Bursalı, Vatan Partisi adaylarını tek tek anlattı. İşte o adaylar...
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, seçime sayılı günler kala bir paylaşım yaptı. Paylaşımda partisinin adaylarını tek tek anlattı. Bursalı'nın paylaşımı şu şekilde:
VATAN PARTİSİ'NİN YÜZLERCE ADAYI, Türkiye’ye ÇÖZÜM gösteriyor. Birikimli, cesur, halka adanmış, tecrübeli ve genç liderleriyle yetki istiyor!
Sistem istediği kadar üstümüzü örtmeye çalışsın, TV'ler ekranlarını kapatsın, radyolar seslerini kıssın, büyük çözüme sansür işlemez.
VATAN PARTİSİ'NDE,
Sadaka dağıtmak, proje şişirmek, boş vaat saçmak yok,
Program var, kaynak var.
Ayak oyunları, kayıkçı kavgası yok,
Vatana ve halka adanmış birikimki kadrolar var.
RANT YOK, KAMU HİZMETi VAR!
ŞİRKET YOK, HALKIN BELEDİYESİ VAR!
Vatan Partisi'nin adaylarını ve çalışmalarını takip edelim, Adaylarımızdan kareler; devam edeceğimiz Adaylarımızdan kareler;
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI UTKU REYHAN
TV’ler fotoğrafını koymaya, adını anmaya çekiniyor. Sistemin içinde bulamadığımız Utku Reyhan Balâ’nın köylerinde, Çankaya’nın kalbinde, Taşeron işçilerin mitinginde, adım adım Ankara’yı arşınlıyor.
Ankara’daki yolsuzluğa, çürümeye, Belediyelerdeki tarikat örgütlenmesine karşı Cumhuriyet Ankara’sının bayrağını kaldırıyor.
-Vatan Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, seçkin liderlerinden.
-Aydınlık'taki köşe yazılarında birikimini, zekasını, nokta atışı vuruşlarını her gün okuyabilirsiniz.
-Gençlik mücadelesinin içinden gelen, TGB kurucusu, Bodrum'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiğimiz eylemin de lideriydi.
Ankara'nın bütün ilçelerinde gönül rahatlığıyla oyunuzu verebileceğiniz adaylarımız da aşağıdadır.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM OKAN ÖZKAN
İstanbul’u değil, Türkiye’yi yönetebilecek düzeyde bir genç lider.
Konuştukça dibe çöken, elleri ayakları dolaşan, yapay ajans videolarıyla parlamaya çalışan rakiplerine benzemez,
Sabahlara kadar anlatsa, Okan Özkan'ı dinlersiniz, dinledikçe birikimine hayran kalırsınız, gerçek sorunları ve gerçek çözümleri keşfedersiniz.