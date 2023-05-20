Özgür Bursalı'dan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a tepki: "Pazarlık masasında milliyetçilik olmaz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursalı, ''ABD-İsrail güdümünde türk milliyetçiliği olmaz, pazarlık masasında vatanseverlik olmaz'' ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı'dan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a tepki: "Pazarlık masasında milliyetçilik olmaz"
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Sinan Oğan ve Ümit Zzdağ'ın siyasi pazarlık adımlarını Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı değerlendirdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Oğan ve Özdağ'ın pazarlık trafiği devam ediyor.
- Program yok. İlke yok. Türkiye yok. Bütün kavga, koltuk, makam, mevkii... Kimden gelirse.
- ABD-İsrail güdümünde Türk Milliyetçiliği olmaz diyen Bursalı, Pazarlık masasında vatanseverlik olmaz. sözleriyle ikiliyi sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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