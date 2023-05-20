Özgür Bursalı'dan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a tepki: "Pazarlık masasında milliyetçilik olmaz"

Oğan ve Özdağ'ın pazarlık trafiği devam ediyor.

Program yok. İlke yok. Türkiye yok.

Bütün kavga, koltuk, makam, mevkii.

Kimden gelirse...



ABD-İsrail güdümünde Türk Milliyetçiliği olmaz.

Pazarlık masasında vatanseverlik olmaz. pic.twitter.com/UtTaumRbKJ