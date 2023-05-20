Özgür Bursalı'dan Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a tepki: "Pazarlık masasında milliyetçilik olmaz"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursalı, ''ABD-İsrail güdümünde türk milliyetçiliği olmaz, pazarlık masasında vatanseverlik olmaz'' ifadelerini kullandı.
Sinan Oğan ve Ümit Zzdağ'ın siyasi pazarlık adımlarını Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı değerlendirdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Oğan ve Özdağ'ın pazarlık trafiği devam ediyor.
- Program yok. İlke yok. Türkiye yok. Bütün kavga, koltuk, makam, mevkii... Kimden gelirse.
- ABD-İsrail güdümünde Türk Milliyetçiliği olmaz diyen Bursalı, Pazarlık masasında vatanseverlik olmaz. sözleriyle ikiliyi sert sözlerle eleştirdi.
Oğan ve Özdağ'ın pazarlık trafiği devam ediyor.— Özgür Bursalı (@ozgurbursali) May 20, 2023
Program yok. İlke yok. Türkiye yok.
Bütün kavga, koltuk, makam, mevkii.
Kimden gelirse...
ABD-İsrail güdümünde Türk Milliyetçiliği olmaz.
Pazarlık masasında vatanseverlik olmaz. pic.twitter.com/UtTaumRbKJ
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