Partilerin oy kaybettikleri iller! Kartlar yeniden dağıtılıyor
ASAL Araştırma, 2019 belediye seçimlerine göre hangi partinin hangi şehirde yüzde kaç oy kaybettiğini araştırdı. Araştırma, Türkiye çapında 26 şehirde 21-29 Ocak'ta yapıldı. Anket çalışmasına 2 bin farklı kişi katılım gösterdi.
ASAL Araştırma'nın yaptığı anket çalışmasında 2019 yılındaki seçimlerde önceki yıllara göre yaşanan oy kaybı oranı hesaplanmaya çalışıldı. CHP ve AKP'nin "kale" olarak ilan ettiği illerde durum ne? 2024 seçimlerde oy kabı oranı devam edecek mi?
BU PAZAR SEÇİM OLSA AKP'NİN OY KAYBI YAŞAYACAĞI İLLER
AKP'nin eğer bu pazar sandıklar kurulsa yüzde 10 ve üzerinde oy kaybı yaşayacağı iller; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya,Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.
Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak'taysa yüzde 7-10 arasında oy kaybı yaşaması ihtimali tespit edildi.
Yüzde 3-6 arasındaysa Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak'ta oy oranının düşmesi bekleniyor.
BU PAZAR SEÇİM OLSA CHP'NİN OY KAYBI YAŞAYACAĞI İLLER
31 Mart seçimlere yaklaşırken liste yetiştirememe ve aday depremleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin yüzde 10 ve üzerinde oy kaybı yaşayacağını tespit edilen iller Adana, Hatay, İzmir oldu.