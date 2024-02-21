Partilerin oy kaybettikleri iller! Kartlar yeniden dağıtılıyor

ASAL Araştırma'nın yaptığı anket çalışmasında 2019 yılındaki seçimlerde önceki yıllara göre yaşanan oy kaybı oranı hesaplanmaya çalışıldı. CHP ve AKP'nin "kale" olarak ilan ettiği illerde durum ne? 2024 seçimlerde oy kabı oranı devam edecek mi?