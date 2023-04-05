Sandık görevlisi nasıl olunur, kimler olabilir? Sandık görevlisi başvuruları ne zaman? Sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şeklini ve koşulları merak ediyor. Peki sandık görevlisi nasıl olunur, kimler sandık görevlisi olabilir? Sandık görevlisi başvuruları ne zaman? İşte şartları...
Sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şeklini ve koşulları merak ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde görev almak isteyenler, sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilecek. Sandık kurulu, oy verme günü olan 14 Mayıs'ta, oy verme saatinden en az bir saat önce sandık başında toplanacak. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur, kimler sandık görevlisi olabilir? İşte sandık görevlisinin görev ve sorumlulukları...
Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.
Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.
SANDIK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.
Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır.