Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Partili isim açıkladı

ÖZEL SALON HAZIRLANDI

AK Parti seçim sonuçlarını SAS sistemi üzerinden takip edecek. Bunun için genel merkezde özel bir salon hazırlandı.

Partisinde hazırlıkların tamamlandığını da belirten Yavuz, "Tüm Türkiye'de 2 milyona yakın görevli sandık sonuçlarını takip edecek. Genel merkezde ise yüz kişilik bir ekip gelen sonuçları ekranlara yansıtacak." diye konuştu.