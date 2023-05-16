Sinan Oğan tarih verdi: Karar o tarihte netleşecek

Dün ATA İttifakı bileşenleriyle toplantı yaptıklarını açıklayan Oğan, "Kanaat önderleriyle görüştüm. Bize oy verenlerle görüşüyorum. Onların genel eğilimlerini alıyorum. Biz kararımızı verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararımız bir-iki günde netleşir. Biz istişare yaparak karar alacağımız için tabanımız bizle hareket eder diyoruz." dedi.