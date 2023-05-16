Sinan Oğan tarih verdi: Karar o tarihte netleşecek
ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Seçimde yüzde 5,17 oy alan ve kilit isim haline gelen Oğan canlı yayında seçimlerin 2. turuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Hafta sonu 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde yüzde 5 dolayında oy alan ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan’ın 2. turda ne yapacağı merak konusu.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programında konuştu.
Beklentisinin yüzde 12 oranında oy almak olduğunu kaydeden Oğan, yüzde 2'nin üzerinde oylarının iç edildiğini söyledi.
Oğan, "Sinan Oğan çekilseydi, şu anda ikinci tur yoktu" dedi.
Dün ATA İttifakı bileşenleriyle toplantı yaptıklarını açıklayan Oğan, "Kanaat önderleriyle görüştüm. Bize oy verenlerle görüşüyorum. Onların genel eğilimlerini alıyorum. Biz kararımızı verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararımız bir-iki günde netleşir. Biz istişare yaparak karar alacağımız için tabanımız bizle hareket eder diyoruz." dedi.
Oğan, "Sözlerim çarpıtılıyor. Linç kültürü var. Biz şartlarımızı söylerken, bir sigorta görevi üstlenmek için içeride olmak istiyoruz diyoruz." dedi.