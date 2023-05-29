Sinan Oğan'ın oyları kime gitti? En çok oy aldığı şehirlerde puanlar paylaşıldı
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. ikinci turda Erdoğan'a destek kararını açıklayan Sinan Oğan, ilk turda yüksek aldığı illerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nın oy paylaşımları merak konusu oldu.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 5,17'lik oyla dikkatleri üzerine çeken ve ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklayan Sinan Oğan'ın ilk turda yüksek oy aldığı illerde oylarının Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında paylaştığı görüldü.
Sinan Oğan'ın yüzde 11,94 oranla en çok oy aldığı memleketi Iğdır'da, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,49 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 25,9 oy almıştı.
İkinci turda AA verilerine göre;
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66,86
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,14
Oğan'ın yüzde 7,91 oy aldığı Karaman'da ilk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61,8 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,7 oy aldı.
İkinci turda AA verilerine göre;
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,12
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,88
Oğan'ın 7,91 ile kendi ortalamasının üstünde oy aldığı Karabük'te Erdoğan yüzde 59,40 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 32,5 oy almıştı.
İkinci turda AA verilerine göre;
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,21
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 63,79