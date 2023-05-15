Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Ekonomi ancak Avrasya ile rahat nefes alır"

İran Tasnim Haber Ajansı'nda Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın seçimle ilgili görüşlerine yer verildi. Seçimin Türkiye ile Amerika arasında olduğunu vurgulayan Bursalı, "ABD tüm ASya için tehlike oluşturuyor, öncelikleri Türkiye'yi zayıflatmak.” dedi. Belarus 3 kanalı da seçimleri Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Koray’ın yorumlarıyla izleyicilerine aktardı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 14 Mayıs seçimlerini ve ABD'nin Türkiye'de turuncu kalkışma planlarını İran Tasnim Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Özgür Bursalı, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye ile Amerika arasında yapıldığını söyledi. HDP, PKK ve FETÖ'nün desteklediği Altılı Masa'nın, Amerikan bloğunu oluşturduğunu belirtti. “Vatan Partisi, ABD’ye karşı Türk cephesinin merkezidir” dedi. Bursalı şöyle konuştu:

- ABD muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir, ülke içinde bir cephe oluşturmuştur. Sınırlarımız da Amerikan silahları ve üsleriyle dolu. Yunanistan'dan Suriye ve Irak sınırına, Karadeniz'den güney sınırlarına ve Akdeniz'e kadar her yerdeler. Öncelikleri Türkiye'yi zayıflatmak. Tabii İran, Rusya ve Suriye için, hatta Asya'nın tamamı için tehdit oluşturdular. Bu dönemde güçlü bir hükümet olabilmek için Amerika'nın ve Siyonistlerin karşısında güçlü görünmelisiniz. Suriye ile işbirliği yapmalısınız, Rusya ve İran ile işbirliği yapmalısınız. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını destekleyen bir hükümet Türk cephesinde savaşamaz. Asya çağında bir hükümet NATO'ya karşı duramıyorsa bu cephede söz sahibi olamaz. Vatan Partisi, Amerika ve Batı ile yüzleşmekten korkmayan tek partidir.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ekonominin de ABD ve Batı kuşatması altında olduğunu söyledi. “Türkiye ekonomisi ancak Avrasya'ya odaklandığında rahat nefes alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus basını da seçimlere dair Türkiye’den değerlendirmelere yer verdi. Belarus 3 kanalı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Koray ve parti yöneticilerinin yorumlarını izleyicilerine aktardı.

Koray, Türkiye seçimlerinin, Avrasya ve Atlantik arasında olduğunu vurguladı. ABD’nin kışkırtma planlarında Altılı Masa’nın maşası olduğunu, AKP’nin ABD’den korktuğunu vurguladı.