Vatan Partisi Malazgirt adaylarını açıkladı

Doğu Anadolu Bölgesinin tarım ve hayvancılık merkezlerinden Muş Malazgirt’te zaferin izinde bir belediye başkan adayı var. Vatan Partisi Malazgirt Belediye Başkan Adayı Yücel Uçak, üreticiyi zora sokan sorunlara köklü çözümlerle geliyor.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Malazgirt Belediye Başkan Adayını kamuoyuna tanıttı.

- Büyük oranda bir üretim sıkıntımız var, tarımla alakalı bir problemimiz var. Sularımız hep boşa akıyor. Sulu tarıma geçme zamanı geldi artık. Hayvancılıkla alakalı problemlerimiz yığınla var. Yani büyük bir sıkıntı var. Bunları çözeceğiz.

- Malazgirt’te de Vatan Partisi gümbür gümbür geliyor. Çok güçlü, karakterli bir belediye başkan adayımız var.

34 yaşındaki Yücel Uçak, İnşaat Teknikeri. Şuana kadar ki yönetimlerin göz ardı ettiği deprem gerçeğine dikkat çekti.

- Depreme dayanıksız binalarımız yığınla var. Türkiye’nin en iyi mühendislik projelerinde çalıştım. Kendimi yetiştirdim. Çok iddialıyım, daha kuvvetli, güçlü binalar yapmamız gerekli.

Uçak, kentin ihtiyaçlarını belirledi. Daha ucuz ve daha kaliteli, üreticiden tüketiciye aracısız hizmet için projeler geliştirdi. Yapacakları için de vatandaşlardan yetki istedi:

- Halk ekmek, halk kasap, manav tarzı birçok şeyin yapılması lazım. Özellikle şenliklerimizin, toplantılarımızın, düğünlerimizin yapılabileceği bir yer yok. Devasa bir kompleks, düğün salonu yapmayı düşünüyoruz.

Vatan Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Enver Görmez de, işsizlik nedeniyle göç veren kentte, artık bu sorunun tarihe gömüleceğini belirtti.



