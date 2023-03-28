Yargı düzenlemesini içeren kanun teklifi kabul edildi

ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GELDİ

Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Hükümlü annenin toplam cezasının 10 yıldan az olması gerekiyor. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek.

Ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili anlaşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu hale geldi. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alındı.