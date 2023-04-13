PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Cengiz Çandar'ın sicili
Terör örgütü PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar'ın FETÖ'ye övgüler dizdiği, CIA ve Pentagon'un elemanlarına yakınlığıyla övündüğü karanlık sicili... Cengiz Çandar'ın kim olduğunu sizin için derledik.
Cengiz Çandar, 1948 yılında doğdu. Talas Amerikan Okulu, Tarsus Amerikan Koleji gibi okullarda okudu. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Kariyeri 1980 Amerikancı darbesinden sonra başa gelen Turgut Özal'ın özel danışmanlığı sırasında yükseldi. Çandar, Türkiye’de neoliberal dönemde gözde analist oldu. Amerika’nın bölgemize saldırdığı günlerde Amerika adına Türkiye’ye karşı kalemini sopa gibi kullandı.
BORA GÖZEN VE 7 ARKADAŞININ KATLEDİLMESİ
Çandar, öğrenciliği döneminde Aydınlık hareketine katıldı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nde yer aldı. Filistin direnişinin yükseldiği yıllarda Şam ve Beyrut'ta bulundu. 21 Şubat 1973 tarihinde İsrail’in Lübnan baskınında şehit edilen Bora Gözen ve 7 arkadaşının kampında o da vardı. Saldırıdan önce kuşkulu şekilde bölgeden uzaklaştı. Daha sonra Avrupa’ya gitti.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞÜ
1974 yılında Türkiye'ye döndü. 1976'da Vatan gazetesinde dış haberler şefi ve dış politika yorumcusu olarak gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet, Güneş, Sabah, Yeni Şafak, Referans ve Radikal gazetelerinde çalıştı.1991-1993 arasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde yükselen PKK hareketini yakından takip etti. Barzani ve Talabani ile de Özal adına görüştü. ABD’nin bölgeye müdahalelerini hararetli şekilde destekledi. Yugoslavya’nın parçalanma döneminde ise Balkan ülkeleriyle ilgilenmeye başladı.
ABD'NİN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE BULUNDU
Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli araştırma merkezlerinde bulunan Cengiz Çandar, 1999-2000 yıllarını buralarda geçirdi. CIA’nın, Türkiye ve Orta Doğu istasyon şefleriyle yakın dostluğu oldu. Onların tezlerini Türkiye’ye boca etti. Vatanseverlere ABD sopası gösterdi. Fetullah Gülencilerle dostluğu dikkat çekiciydi. PKK ve HDP’lilerin yakın dostuydu.