PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Cengiz Çandar'ın sicili

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞÜ

1974 yılında Türkiye'ye döndü. 1976'da Vatan gazetesinde dış haberler şefi ve dış politika yorumcusu olarak gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet, Güneş, Sabah, Yeni Şafak, Referans ve Radikal gazetelerinde çalıştı.1991-1993 arasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde yükselen PKK hareketini yakından takip etti. Barzani ve Talabani ile de Özal adına görüştü. ABD’nin bölgeye müdahalelerini hararetli şekilde destekledi. Yugoslavya’nın parçalanma döneminde ise Balkan ülkeleriyle ilgilenmeye başladı.