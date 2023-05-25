Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? YSK son durumu açıkladı

14 MAYIS'TA YURT DIŞI VE GÜMRÜKLERDE KULLANILAN TOPLAM OY SAYISI KAÇ?

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.

,Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.