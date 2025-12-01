10 soruda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: İşte bilmeniz gereken her şey...
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, 1 Aralık'ta Kadıköy’de oynanacak. İşte maç saati, yayıncı kanal, eksikler, muhtemel 11’ler ve bilmeniz gereken her şey...
1. DEV DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.
2.KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele, Trendyol Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
3. DERBİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
Kıtalararası derbiye Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.
4. MAÇI YÖNETECEK HAKEM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Pazartesi akşamı Kadıköy’de düdük, Merkez Hakem Kurulu’nun görevlendirdiği Yasin Kol’da olacak.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi.
5. PUAN DURUMUNDA SON TABLO NEYİ İŞARET EDİYOR?
Derbi tam anlamıyla bir liderlik maçı niteliği taşıyor.
14. haftaya girilirken Galatasaray 32 puanla lider, Fenerbahçe ise 31 puanla 2. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak, Galatasaray ise kazanması veya berabere kalması durumunda zirvedeki yerini koruyacak.
6. SAKAT, CEZALI, KADRO DIŞI... KİMLER SAHADA OLAMAYACAK?
Galatasaray’da eksikler:
Sarı-kırmızılılar, hem ceza hem sakatlık hem de şüpheli isimler nedeniyle derbiye önemli firelerle geliyor.
Roland Sallai – Forvet, kırmızı kart cezalısı (08.12.2025’e kadar).
Ismail Jakobs – Defans, maç önü durumu şüpheli.
Eren Elmalı – Defans, disiplin cezası nedeniyle 25.12.2025’e kadar yok.
Yunus Akgün – Forvet, şüpheli.
Kaan Ayhan – Defans, şüpheli.
Wilfried Singo – Defans, arka adale sakatlığı.
Berkan Kutlu – Orta saha, şüpheli.
Metehan Baltacı – Defans, 10.08.2026’ya kadar devam eden cezası bulunuyor.
Yusuf Demir – Forvet, diz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Fenerbahçe’de eksikler:
İrfan Can Kahveci – Orta saha, kadro dışı.
Cenk Tosun – Forvet, kadro dışı.
Çağlar Söyüncü – Defans, diz sakatlığı.
Yiğit Efe Demir – Defans, maç önü durumu şüpheli.
Emre Mor – Forvet, statü gereği kadroda yer alamayacak.
7. DERBİDE KİMLER SAHNE ALACAK? İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray’ın muhtemel 11'i:
Uğurcan, D. Sanchez, M. Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Barış Alper, V. Osimhen
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Ederson, N. Semedo, M. Skriniar, J. Oosterwolde, Levent, E. Alvarez, D. Nene, M. Asensio, İsmail, Kerem, J. Duran
8. SÜPER LİG'İN 'EN HIRÇIN' EŞLEŞMESİ: DERBİLERİN KART İSTATİSTİKLERİ NASIL?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, istatistiklere göre Süper Lig tarihinin en sert eşleşmesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.
İki takım arasında oynanan maçlarda bugüne kadar toplam 58 kırmızı kart çıktı.
Bu kartların dağılımında Galatasaray cephesi 32, Fenerbahçe cephesi ise 26 kırmızı kart gördü.
Toplam 58 kırmızı kartın tam 29’u (yarısı), yalnızca 2004/05 sezonundan bu yana oynanan son 44 maçlık periyotta hakemler tarafından gösterildi.
9. DİKKAT ÇEKEN SERİLER VE İSTATİSTİKLER NELER?
Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan son sekiz lig maçında sarı-lacivertliler yalnızca bir kez kazanabildi (Nisan 2022, 3B 4M), oysa daha önceki 18 iç saha derbisinin 14’ünü kazanmışlardı.
Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son altı lig maçının dördünü kazandı (1B 1M).
Domenico Tedesco’nun ilk Süper Lig maçına çıktığı Eylül 2025’ten bu yana ligde en fazla galibiyet alan (7) ve puan toplayan (24) takım Fenerbahçe.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda oynadığı son lig maçında Kocaelispor’a 1–0 yenilmesine rağmen, teknik adam döneminde üst üste iki dış saha yenilgisi yaşamamış bir ekip (61 maçlık seri).
Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı lig maçlarından en fazla puan çıkaran iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray (7’şer puan). Yani her iki takım da geriye düşse bile maça ortak olabilen yapılar sergiliyor.
Bu rekabette oynanan son yedi lig maçının beşinde, 1–0 öne geçen takım sahadan galibiyetle ayrıldı (Fenerbahçe 2, Galatasaray 3); diğer iki karşılaşma 0–0 bitti.
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig tarihinde Şevki Şenlen, Tanju Çolak ve Saffet Sancaklı’nın ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda iki takımın formasıyla da gol atan dördüncü oyuncu olma fırsatına sahip.
İlkay Gündoğan, ligde çıktığı son üç maçta birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol, 1 asist) ve kariyerinin en uzun seri rekorunu geliştirme hedefiyle sahaya çıkacak.
10. STADA GİDECEKLER İÇİN MAÇ GÜNÜNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre 1 Aralık Pazartesi akşamı İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Maç saatinde Kadıköy'de açık ancak serin bir hava (yaklaşık 10-12 derece) tahmin ediliyor.