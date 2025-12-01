10 soruda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: İşte bilmeniz gereken her şey...

Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı lig maçlarından en fazla puan çıkaran iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray (7’şer puan). Yani her iki takım da geriye düşse bile maça ortak olabilen yapılar sergiliyor.

Bu rekabette oynanan son yedi lig maçının beşinde, 1–0 öne geçen takım sahadan galibiyetle ayrıldı (Fenerbahçe 2, Galatasaray 3); diğer iki karşılaşma 0–0 bitti.