20 Eylül 2025 bugün kimin maçı var? Süper Lig. bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve tüm ligler
Futbolseverler 20 Eylül Cumartesi gününün maç programını merak ediyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve yabancı liglerde oynanacak tüm maçlar burada
SÜPER LİG MAÇLARI
Trendyol Süper Lig’de 20 Eylül Cumartesi günü 3 karşılaşma oynanacak.
17.00 Gençlerbirliği – Eyüpspor
20.00 Antalyaspor – Kayserispor
20.00 Trabzonspor – Gaziantep FK
1. LİG MAÇLARI
Trendyol 1. Lig’de günün programı belli oldu.
16.00 Keçiörengücü – Bodrum FK
16.00 Vanspor FK – Sivasspor (TRT Spor, tabii)
19.00 Adana Demirspor – Erzurumspor
19.00 Manisa FK – Esenler Erokspor (TRT Spor, tabii)
PREMİER LİG MAÇLARI
İngiltere Premier Lig’de 20 Eylül Cumartesi gününün maç programı:
14.30 Liverpool – Everton
17.00 Brighton – Tottenham
17.00 Burnley – Nottingham Forest
17.00 West Ham – Crystal Palace
17.00 Wolverhampton – Leeds United
19.30 Manchester United – Chelsea
22.00 Fulham – Brentford
LA LIGA MAÇLARI
İspanya La Liga’da bugünkü maçlar:
15.00 Girona – Levante
17.15 Real Madrid – Espanyol
19.30 Alaves – Sevilla
19.30 Villarreal – Osasuna
22.00 Valencia – Athletic Bilbao
SERIE A MAÇLARI
İtalya Serie A’da 20 Eylül Cumartesi günü sahne alacak takımlar:
16.00 Bologna – Genoa
19.00 Hellas Verona – Juventus
21.45 Udinese – Milan
LIGUE 1 MAÇLARI
Fransa Ligue 1’de günün programı şöyle:
18.00 Nantes – Rennes
20.00 Brest – Nice
22.05 Lens – Lille
BUNDESLIGA MAÇLARI
Almanya Bundesliga’da bugün oynanacak maçlar:
16.30 Augsburg – Mainz
16.30 Hamburg – Heidenheim
16.30 Hoffenheim – Bayern Münih
16.30 Werder Bremen – Freiburg
19.30 Leipzig – Köln
EREDIVISIE MAÇLARI
Hollanda Eredivisie’de 20 Eylül Cumartesi programı:
17.30 Volendam – Excelsior
19.45 Groningen – Telstar
21.00 Fortuna Sittard – Utrecht
22.00 NAC Breda – Heracles
PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI
Portekiz Premier Lig’de bugün 4 karşılaşma var.
17.30 Nacional – Arouca
17.30 Santa Clara – Alverca
20.00 AVS – Benfica
22.30 Vitoria Guimaraes – Braga
SUUDİ ARABİSTAN LİGİ MAÇLARI
Suudi Arabistan Pro Lig’de 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar:
18.40 Al Hazem – Al Fateh
18.40 Najma – Al Ittihad
21.00 Al Nassr – Al Riyadhy