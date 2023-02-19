2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti

İSTANBUL'UN KÖPRÜLERİNİ TEMSİL EDİYOR

Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.