2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti
10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak top resmi olarak tanıtıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Tanıtılan topun Türk motifleri ve ayrıntıları da dikkat çekti.
Haziran ayında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.
18 SENE SONRA İLK KEZ
2005 yılında Liverpool ve Milan arasında oynanan ve İngiliz ekibinin geri dönüşüyle hafızalara kazınan dev finalin ardından 18 sene sonra ilk kez İstanbul'da yapılacak olan final mücadelesinin tanıtılan topundaki motifler dikkatleri çekti.
ÜÇ FARKLI DESENLİ YILDIZ
Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor.
İSTANBUL'UN KÖPRÜLERİNİ TEMSİL EDİYOR
Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.