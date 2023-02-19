2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti

10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak top resmi olarak tanıtıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Tanıtılan topun Türk motifleri ve ayrıntıları da dikkat çekti.

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2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti - Resim: 1 1 8

Haziran ayında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti - Resim: 2 2 8

18 SENE SONRA İLK KEZ

2005 yılında Liverpool ve Milan arasında oynanan ve İngiliz ekibinin geri dönüşüyle hafızalara kazınan dev finalin ardından 18 sene sonra ilk kez İstanbul'da yapılacak olan final mücadelesinin tanıtılan topundaki motifler dikkatleri çekti.

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti - Resim: 3 3 8

ÜÇ FARKLI DESENLİ YILDIZ

Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. 

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı! Türk motifleri dikkat çekti - Resim: 4 4 8

İSTANBUL'UN KÖPRÜLERİNİ TEMSİL EDİYOR

Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.