2024 Olimpiyat Elemeleri’nin ev sahipleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda voleybolda elemelere ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. Buna göre; kadınlarda Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise Çin, Japonya ile Brezilya ülkeleri yer aldı.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.
FIVB'den yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri turnuvasını kadınlarda 16-24 Eylül'de Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise 30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Japonya ve Brezilya düzenleyecek.
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının grup aşamasındaki rakipleri 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
Elemelerde mücadele edecek 24 takım, 8'erli 3 gruba ayrılacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.
PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE MÜCADELE EDECEK ÜLKELER
Erkekler: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Küba, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Katar, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve ABD.
Kadınlar: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Porto Riko, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve ABD.
Kaynak: FotoMaç.com.tr