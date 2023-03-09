2024 Olimpiyat Elemeleri’nin ev sahipleri belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

FIVB'den yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri turnuvasını kadınlarda 16-24 Eylül'de Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise 30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Japonya ve Brezilya düzenleyecek.