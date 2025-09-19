2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı
Formula 1’de sezonun 17. ayağı olan Azerbaycan Grand Prix’si için geri sayım başladı. 19-21 Eylül tarihlerinde koşulacak yarış, heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
6.003 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti, sezonun en kritik duraklarından biri olacak. Dar sokakları, uzun düzlükleri ve geçişe elverişli bölümleriyle bilinen pist, son yıllarda unutulmaz yarışlara ev sahipliği yaptı.
Motorsports’a göre, son yarış olan İtalya Grand Prix’sinde Red Bull’un yıldız pilotu Max Verstappen zafere ulaşmış, McLaren pilotları podyumun diğer basamaklarını paylaşmıştı.
Bu sonuçların ardından McLaren’in genç pilotu Oscar Piastri, ikinci sıradaki takım arkadaşına 31 puan fark atarak liderliğini sürdürdü.
McLaren takımlar şampiyonasında ise 617 puanla büyük bir üstünlük yakalamış durumda.
İşte Azerbaycan GP yarış haftası programı:
19 Eylül Cuma
1. antrenman seansı: 11:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 15:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
20 Eylül Cumartesi
3. antrenman seansı: 11:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 15:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
21 Eylül Pazar
Yarış: 14:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4