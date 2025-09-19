2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı

Formula 1’de sezonun 17. ayağı olan Azerbaycan Grand Prix’si için geri sayım başladı. 19-21 Eylül tarihlerinde koşulacak yarış, heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 1

6.003 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti, sezonun en kritik duraklarından biri olacak. Dar sokakları, uzun düzlükleri ve geçişe elverişli bölümleriyle bilinen pist, son yıllarda unutulmaz yarışlara ev sahipliği yaptı.

1 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 2

Motorsports’a göre, son yarış olan İtalya Grand Prix’sinde Red Bull’un yıldız pilotu Max Verstappen zafere ulaşmış, McLaren pilotları podyumun diğer basamaklarını paylaşmıştı. 

2 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 3

Bu sonuçların ardından McLaren’in genç pilotu Oscar Piastri, ikinci sıradaki takım arkadaşına 31 puan fark atarak liderliğini sürdürdü. 

3 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 4

McLaren takımlar şampiyonasında ise 617 puanla büyük bir üstünlük yakalamış durumda.

4 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 5

İşte Azerbaycan GP yarış haftası programı:

5 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 6

19 Eylül Cuma

1. antrenman seansı: 11:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

2. antrenman seansı: 15:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

6 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 7

20 Eylül Cumartesi

3. antrenman seansı: 11:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 15:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

7 8
2025 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 Bakü yarış programı - Resim: 8

21 Eylül Pazar

Yarış: 14:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

8 8
formula 1