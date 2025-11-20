2026 Dünya Kupası için son biletler sahiplerini bekliyor: Kıtalararası Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Futbolun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası'na katılacak son takımları belirleyecek olan Kıtalararası Play-Off turu eşleşmeleri belli oldu. Dört takımın katıldığı bu zorlu eleme maratonunda, galip gelecek iki ülke 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yerini kesinleştirecek.
Kıtalararası Play-Off turu, farklı konfederasyonlardan gelen takımları bir araya getirerek heyecan dolu final maçlarına sahne olacak.
Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
İlk katılım hakkını kazanacak ülke, iki aşamalı bir mücadele sonunda belirlenecek. Bu eşleşmede, öncelikle Yeni Kaledonya ile Jamaika karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi, final biletini almak için Demokratik Kongo ile mücadele edecek.
Katılım 1: Yeni Kaledonya - Jamaika kazananı vs Demokratik Kongo
İkinci ve son play-off biletini arayan takımlar ise bu kez Güney Amerika ve Asya konfederasyonlarından gelecek takımlarla eşleşti. Ön elemede Bolivya ile Surinam mücadele edecek. Bu mücadelenin galibi ise son engeli aşmak için Irak ile karşılaşacak.
Katılım 2: Bolivya - Surinam kazananı vs Irak