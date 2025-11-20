2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin Play-Off rakibi belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda Play-Off Turu kura çekimi tamamlandı. A Milli Takımımızın, finallere gidebilmek için tek maç eleme usulüyle karşılaşacağı ilk rakibi 4. Torba'dan gelen Romanya oldu!
Zürih'te gerçekleşen kura çekimi sonuçlarına göre, A Milli Futbol Takımımız Play-Off birinci turunda Romanya ile eşleşti.
A Milli Takımımız, kura çekimine 1. Torba'dan katılmıştı.
Bu eşleşme, Milli Takımımızın ilk tur maçını sahasında oynama avantajına sahip olduğu anlamına geliyor.
BİR ÜST TURA ÇIKARSAK MUHTEMEL RAKİP
Milli Takımımızın Romanya'yı elemesi durumunda, play-off yolunun finalinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belirlendi.
Finalde Milliler, Slovakya ile Kosova eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Son Avrupa Şampiyonu İtalya, Dünya Kupası’na gidebilmek için ilk turda Kuzey İrlanda ile eşleşirken, turu geçmesi halinde finalde Galler-Bosna Hersek mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
Bir diğer zorlu eşleşme ise Ukrayna ve İsveç'in bulunduğu yolda yaşanacak. Ukrayna ilk turda İsveç ile eşleşirken, Danimarka ise ilk maçında Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak.
Danimarka, Dünya Kupası yolculuğuna Kuzey Makedonya maçıyla başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda, finalde Çekya vs İrlanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇLARIN TARİHLERİ
Play-Off karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre yarı final ve final olarak oynanacak.
Zorlu eleme müsabakaları, 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.