24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Peki 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?

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24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek.

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi 24 Erzincanspor, ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile golsüz berabere kalan 24 Erzincanspor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İnegölspor'u 8-0 ile geçen Şanlıurfaspor, topladığı 47 puanla 2. sırada yer alıyor.

24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

24 ERZİNCANSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasındaki 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.