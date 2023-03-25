24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İnegölspor'u 8-0 ile geçen Şanlıurfaspor, topladığı 47 puanla 2. sırada yer alıyor.