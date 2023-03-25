24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Peki 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi 24 Erzincanspor, ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile golsüz berabere kalan 24 Erzincanspor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İnegölspor'u 8-0 ile geçen Şanlıurfaspor, topladığı 47 puanla 2. sırada yer alıyor.
24 ERZİNCANSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasındaki 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.