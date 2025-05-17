25 yıl önce bugün! Galatasaray, UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi!
17 Mayıs 2000… Aradan 25 yıl geçti ama o gece hala ilk günkü gibi akıllarda. Galatasaray, Arsenal’i penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. 25 yıl sonra, bu büyük zaferi yeniden hatırlıyoruz!
17 Mayıs 2000 gecesi, Galatasaray Kopenhag'da Arsenal'e karşı UEFA Kupası Finali'ne çıktı. Avrupa devlerinin bile zorlandığı bu turnuvada finale gelmek başlı başına bir başarıydı. Ancak Galatasaray’ın hedefi büyüktü: Türk futbolunu Avrupa’da zirveye taşımak!
Arsenal o yıl Avrupa'nın en güçlü kadrolarından birine sahipti. Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira gibi yıldızlar Galatasaray'ın karşısındaydı. Maç öncesi otoriteler, Arsenal’i favori gösteriyordu.
Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray, rakibine karşı korkusuzca mücadele etti. Orta sahada Hagi’nin liderliği, Suat Kaya’nın kesici rolü ve Hasan Şaş’ın hızlı hücumları Arsenal savunmasını zaman zaman zorladı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda Arsenal baskısını artırdı. Henry’nin şutları, Bergkamp’ın pasları Galatasaray savunmasını zorladı.
Ancak kalede bir duvar vardı: Claudio Taffarel.
Brezilyalı eldiven, net gol pozisyonlarını tek tek savuşturdu. Uzatmalara giden maçta Hagi kırmızı kart gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı.
PENALTI ATIŞLARI BAŞLIYOR!
120 dakika sonunda gol sesi çıkmayınca, tarihi gece penaltılara kaldı. İlk penaltıyı Arsenal kullandı ve golle başladı. Sıra Galatasaray’daydı: Ergün Penbe, soğukkanlı bir vuruşla durumu eşitledi.
Arsenal’in ikinci penaltısını kullanan Vieira’nın şutunu Taffarel müthiş bir refleksle çıkardı. O an Parken Stadyumu’nda Galatasaray taraftarlarının sevinç çığlıkları yankılandı.
Ümit Davala, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Skor 3-2 iken, Arsenal’in dördüncü penaltısını Dixon kullandı. Yine Taffarel! Mükemmel bir kurtarışla Galatasaray’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.
Popescu topun başına geçti, mükemmel bir vuruşla kupayı Türkiye’ye getiren golü attı!
UEFA KUPASI TÜRKİYE'DE
Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Fatih Terim’in liderliğinde destan yazan bu kadro, sadece bir kupa değil, Türk futbolunun Avrupa’daki gururunu getirdi.
Kopenhag’dan dönen Galatasaray kafilesi, İstanbul’da coşkuyla karşılandı. Milyonlarca taraftar, ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü. Şampiyonluk kutlamaları günlerce sürdü. Türk bayrağı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandı.
İşte o tarihi gecede sahaya çıkan efsane kadro:
Taffarel, Capone, Popescu, Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Ümit Davala, Suat Kaya, Okan Buruk, Hagi, Arif Erdem, Hakan Şükür