A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim ve 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar öncesi Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın 27 kişilik aday kadroya çağırdığı futbolcular...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı. Açıklamada, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadro duyuruldu.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosundaki futbolcular:
Altay Bayındır (Manchester United)
Mert Günok (Beşiktaş)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Zeki Çelik (Roma)
Atakan Karazor (Stuttgart)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Orkun Kökçü (Benfica)
Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Arda Güler (Real Madrid)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Galatasaray)
Bertuğ Yıldırım (Getafe)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)