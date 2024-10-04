A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.