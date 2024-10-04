A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim ve 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar öncesi Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın 27 kişilik aday kadroya çağırdığı futbolcular...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 2

Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı. Açıklamada, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadro duyuruldu.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosundaki futbolcular:

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 3

Altay Bayındır (Manchester United)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 4

Mert Günok (Beşiktaş)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 5

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 6

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 7

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 8

Emirhan Topçu (Beşiktaş)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 9

Eren Elmalı (Trabzonspor)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 10

Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 11

Merih Demiral (Al-Ahli)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 12

Mert Müldür (Fenerbahçe)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 13

Samet Akaydın (Fenerbahçe)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 14

Zeki Çelik (Roma)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 15

Atakan Karazor (Stuttgart)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 16

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 17

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 18

Kaan Ayhan (Galatasaray)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 19

Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 20

Orkun Kökçü (Benfica)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 21

Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 22

Arda Güler (Real Madrid)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 23

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 24

Yunus Akgün (Galatasaray)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 25

Bertuğ Yıldırım (Getafe)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 26

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 27

Kenan Yıldız (Juventus)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 28

Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular - Resim: 29

Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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