A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 16 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Türkiye, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.