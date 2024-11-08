A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İşte kadroya çağırılan futbolcular
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım ve 19 Kasım'da oynanacak karşılaşmalar öncesi Türkiye'nin aday kadrosu da belli oldu. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın 28 kişilik aday kadroya çağırdığı futbolcular...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 16 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Türkiye, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı. Açıklamada, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 28 kişilik aday kadro duyuruldu.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosundaki futbolcular:
Altay Bayındır (Manchester United)
Mert Günok (Beşiktaş)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Zeki Çelik (Roma)
Doğucan Haspolat (Westerlo)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Orkun Kökçü (Benfica)
Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Arda Güler (Real Madrid)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Deniz Gül (Porto)
Enes Ünal (Bournemouth)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Yunus Akgün (Galatasaray)