Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 5-3 ile geçmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 57 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor, topladığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.