Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor, topladığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor.