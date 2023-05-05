Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 5-3 ile geçmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 57 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor, topladığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.