Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.