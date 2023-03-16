Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

# Adana Demirspor # antalyaspor # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybeden Adana Demirspor, topladığı 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasındaki Adana Demirspor - Antalyaspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.