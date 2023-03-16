Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybeden Adana Demirspor, topladığı 42 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Adana Demirspor - Antalyaspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.