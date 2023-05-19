Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 71 puanla 3. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.