Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 71 puanla 3. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.