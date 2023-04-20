Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 54 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31. haftasındaki Adana Demirspor - Kayserispor maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.