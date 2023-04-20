Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.