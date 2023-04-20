Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 54 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Adana Demirspor - Kayserispor maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.