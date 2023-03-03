Ahmet Ağaoğlu istifa etti! Trabzonspor seçime gidiyor...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa ettiğini duyurdu. 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Ağaoğlu, "Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da hareketli günler devam ediyor. Ligin son şampiyonu unvanına sahip Karadeniz ekibinde, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı.
Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 18-19 Mart tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı açıklanmıştı.
Alınan seçimli olağanüstü genel kurul kararının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi. Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.
Ahmet Ağaoğlu kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
- Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.