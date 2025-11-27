Al Nassr'da Ronaldo şoku: Yıldız isim neden kadro dışı kaldı?
Suudi Arabistan devi Al-Nassr'ın deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, takımın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun son maç kadrosunda yer almama nedenini kamuoyuna açıkladı.
Suudi Arabistan futbolunun önde gelen ekiplerinden Al-Nassr, Çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadelesi için Tacikistan'a seyahat etti.
Markazii Jumhuriyavii Stadyumu'nda İstiklal takımıyla karşılaşan konuk takım, kadroda yer almayan Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen sahadan 4-0'lık ikna edici bir galibiyetle ayrılmayı başardı.
JORGE JESUS'TAN DİNLENDİRME KARARI
Al-Nassr Baş Antrenörü Jorge Jesus, geçtiğimiz ay oynanan AFC Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaptığı açıklamada, yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararının gerekçesini detaylandırdı.
Jesus, "Cristiano Ronaldo'yu dinlendirmek için en iyi zamanın bu olduğunu düşündüm," diyerek kararın taktiksel bir dinlenmeye dayandığını belirtti.
Portekizli teknik adam, oyuncusunun yaşını ve potansiyel riskleri vurgulayarak, "Şu anda 40 yaşında ve sakatlık geçirmesinden korkuyoruz, bu yüzden onu kadro dışı bırakmaya karar verdim," ifadelerini kullandı. Jesus, özellikle Suudi Arabistan dışındaki deplasman maçları için bu tür bir dinlendirme stratejisi izlediklerini söyledi.
Jesus, Ronaldo'yu Riyad'da bırakma kararını şu sözlerle açıkladı: "Seçimler yapmalıyız ve onu önümüzdeki maçlara hazırlanması için Riyad'da bırakmaya karar verdik... Formunu korumamız gerekiyor."
YENİ YILDIZ FELIX, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Öte yandan, kariyerinde Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve AC Milan gibi devlerde yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından Al-Nassr'a transfer olan eski Benfica yıldızı Felix, kariyerini yeniden canlandırma yolunda beklenenden çok daha iyi bir başlangıç yaptı.
Goal.com'a göre, 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 15 maçta 14 gol atarak gol atma açlığını yeniden keşfettiğini gösterdi.
Felix, gösterdiği üstün performansla, takım arkadaşı Ronaldo'yu tüm kulvarlardaki gol krallığı sıralamasında bile geride bıraktı.