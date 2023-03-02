Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Alanyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Alanyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24. haftasındaki Alanyaspor - Başakşehir maçı 3 Mart Cuma günü oynanacak.