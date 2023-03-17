Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybeden Alanyaspor, topladığı 28 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 51 puanla 2. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.