Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Alanyaspor ile Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 54 puanla 1. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü oynanacak.