Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 54 puanla 1. sırada bulunuyor.