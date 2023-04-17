Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30. haftasındaki Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü oynanacak.