Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Alanyaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'a 4-1 kaybeden Alanyspor, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 29 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 18. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Alanyaspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma günü oynanacak.