ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı saat kaçta? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 8 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-75 mağlup etmeyi başaran ALBA Berlin, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 97-84 yenilen Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü oynanacak.