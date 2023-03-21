ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı saat kaçta? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

# anadolu efes # Alba Berlin # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 8 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-75 mağlup etmeyi başaran ALBA Berlin, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 97-84 yenilen Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.

ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü oynanacak.