Ali Koç'tan flaş açıklama: İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de seçim gündemi devam ediyor. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Takımı korumak istediğini söyleyen Koç, "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... "
Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Ali Koç, seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştirilen Koç, "Daha işimiz bitmedi. Yapmamız gereken bazı konuları henüz istediğimiz gibi yapamadığımız için adaylığa devam edeceğiz dedik. 2'ncisi o eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi ve 3'üncüsü de bugüne kadar anti Fenerbahçe lobisi dediğimiz oluşuma karşı mücadelenin fitilini ateşledik. Bu sezonun 2'nci yarısında net ve sert bir duruşumuz var. İnanın ki Türk futbolunda son 20 yılda yaşananlarla ilgili artık farkındalık yaratılmaya başlandı." diye konuştu.
Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "Ben şampiyon yapmaya geliyorum" söylemine cevap veren Başkan Koç, "Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? CAS'ta kaç tane dava çözmek durumunda kaldık. Çok şükür şu anda tek bir davamız yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik biz. Bu nasıl bir nankörlüktür, sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak. Ben borca karışmam sadece şampiyon yapmaya geliyorum. Bu nasıl bir popülist söylemdir?" şeklinde konuştu.
Başkan Koç, tekrardan seçilmesi durumunda futbol A takımında sportif direktörlük görevi üstlenen Mario Branco ile devam edeceğini bir kez daha yineleyerek, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Branco, bu sene de bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar yapmış vaziyette. Aslında çok eksiğimiz yok. İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik teklif gelmediği sürece takımda muhafaza edilecektir" ifadelerini kullandı.