Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Altay - Altınordu maçı ne zaman? Altay - Altınordu maçı saat kaçta? Altay - Altınordu maçı hangi kanalda?
# altay # altınordu # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 2-1 kaybeden Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.
ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Manisa FK - Bandırmaspor maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.