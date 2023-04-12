Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Altay - Altınordu maçı ne zaman? Altay - Altınordu maçı saat kaçta? Altay - Altınordu maçı hangi kanalda?

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Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 2-1 kaybeden Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Altay - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 32. haftasındaki Manisa FK - Bandırmaspor maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.