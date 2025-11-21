Altay Bayındır için sürpriz iddia: İstanbul devi devre arasında harekete geçiyor

Süper Lig’de kış transfer dönemi yaklaşırken dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır için ortaya atılan iddia futbol gündemini karıştırdı.

Futbol camiasında beklenen transfer haberleri yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlarken, Altay Bayındır iddiası adeta gündeme bomba gibi düştü.

Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Manchester United’da forma giyen milli kaleci için bir İstanbul devinin harekete geçeceği ve ocak ayında bu transferi bitirmek üzere hamle yapacağı aktarıldı.

Fanatik gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Altay Bayındır ile ciddi şekilde ilgilenen İstanbul devi, Beşiktaş. Haberde, siyah-beyazlı kulübün, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacağı bildirildi.

Eğer milli eldiven bu teklife sıcak yaklaşırsa, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atmış olacak.

27 yaşındaki milli kaleci, 2023 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiliz deviyle bugüne kadar toplam 17 maça çıkarken 3 maçta kalesini gole kapattı. Altay Bayındır'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

