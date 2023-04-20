Altay - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Altay - Göztepe maçı ne zaman? Altay - Göztepe maçı saat kaçta? Altay - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Altay, topladığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Altay - Göztepe maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.