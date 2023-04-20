Altay - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor.