Altay - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Altay - Manisa FK maçı ne zaman? Altay - Manisa FK maçı saat kaçta? Altay - Manisa FK maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 yenilen Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.
ALTAY - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Altay - Manisa FK maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.