Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman? Altınordu - Denizlispor maçı saat kaçta? Altınordu - Denizlispor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 27 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor'a 2-1 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Altınordu - Denizlispor maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.