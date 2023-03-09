Amedspor - Afyonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Afyonspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 ile geçen Afyonspor, topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.