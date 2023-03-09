Amedspor - Afyonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Amedspor ile Afyonspor karşı karşıya gelecek. Peki Amedspor - Afyonspor maçı ne zaman? Amedspor - Afyonspor maçı saat kaçta? Amedspor - Afyonspor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Amedspor ile Afyonspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Afyonspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 ile geçen Afyonspor, topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasındaki Amedspor - Afyonspor maçı 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.