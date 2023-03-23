Amedspor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çorum FK ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Çorum FK, topladığı 48 puanla 1. sırada yer alıyor.