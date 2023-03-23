Amedspor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Peki Amedspor - Çorum FK maçı ne zaman? Amedspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Amedspor - Çorum FK maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 yenmeyi başaran Amedspor, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Çorum FK ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Çorum FK, topladığı 48 puanla 1. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasındaki Amedspor - Çorum FK maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.