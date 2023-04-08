Amedspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Esenler Erokspor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 6-1 mağlup etmeyi başaran Esenler Erokspor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.