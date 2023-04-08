Amedspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Amedspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Peki Amedspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Amedspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Amedspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Amedspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Amedspor, topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Esenler Erokspor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 6-1 mağlup etmeyi başaran Esenler Erokspor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasındaki Amedspor - Esenler Erokspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.